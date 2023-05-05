Хабаровск снабжает воинские части хвостовым оперением для боеприпасов Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, которые участвуют в СВО, и их семьям. В том числе город передает в воинские части оборудование, снаряжение и гуманитарную помощь. В краевой столице запустили производство хвостового оперения для боеприпасов к беспилотникам. Партию в четыре тысячи экземпляров произвели за месяц и передали представителям ВС РФ.

- Мы окажем вам всю возможную помощь, сейчас все мы работаем только на победу! Администрация Хабаровска в 2023 году уже направила на оказание помощи военным 38 миллионов рублей. Предприниматели со своей стороны также делают все возможное: открывают линии производства изделий военного назначения, передают автомобили, собирают гуманитарную помощь и так далее, - обратился Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, к военнослужащим во время личной встречи.

Военные высоко оценили качество производства хвостового оперения. Эта деталь – стабилизирующий элемент, идеально подходящий к боеприпасу. Сейчас все силы направлены на расширение и увеличение мощности производства.

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