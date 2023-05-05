Пробирались сквозь огонь: героический поступок росгвардейцев спас жизнь мужчине в Бикине

Сотрудники Росгвардии предотвратили трагедию в Хабаровском крае Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю
Ночью частный сектор в Бикине осветило зарево от полыхающего дома на улице гаражной. Воздух наполнился густым черным дымом. В это время все жильцы района спали, поэтому никто не запаниковал, когда загорелся соседский дом. Только по счастливой случайности удалось избежать трагедии, которая могла унести жизнь человека.
Как раз в момент пожара в частном секторе находились сотрудники группы задержания Росгвардии. Прапорщик полиции Андрей Емельянов и сержант полиции Валентин Соловьев патрулировали округу, когда заметили подозрительное свечение со стороны жилой застройки. Они поехали посмотреть, что происходит. Приблизившись, они увидели охваченный огнем деревянный дом и вызвали пожарных и «скорую». Не дожидаясь помощи, росгвардейцы направились внутрь на поиски жильцов.
Сильный пожар уничтожил деревянный дом Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю
- В доме нашли 43-летнего мужчину, который спал посреди горящих стен. Он был пьян. Хозяина дома удалось разбудить и вывести на улицу. Там его передали приехавшим медикам, а пожарные быстро потушили возгорание, - рассказали УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.
Спасенный мужчина отказался ехать в больницу, сказав, что он себя чувствует нормально. Он чудом уцелел благодаря быстрой реакции росгвардейцев, которые, рискуя жизнями, не побоялись войти в горящее здание.
Постройку спасти не удалось Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю
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