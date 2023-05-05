Макет будущего лесопитомника показал губернатор Магаданской области Фото: Сергей Носов

Сергей Носов, мэр Магаданской области, презентовал макет лесопитомника, который построят в Ольском округе региона. Его строительство должно начаться уже во втором полугодии этого года.

- Четыре теплицы общей длиной 400 метров позволят ежегодно выращивать до шести миллионов сеянцев даурской лиственницы. Дальше их будут пересаживать на специальные поля, где будущие деревья пройдут закаливание, - рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

По его словам, производство будет максимально автоматизировано на каждом его этапе: от получения семян из шишек до поддержания микроклимата. Собирать семенной фонд специалисты также скоро начнут.

Питомник решили создать, чтобы возродить внешний вид территорий, пострадавших от рук человека. Также он поможет восстановить сгоревшие от пожаров леса.

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