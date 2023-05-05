Она пришла проверить квартиру: мужчина едва не убил сестру в Хабаровске

Мужчину осудили за попытку убийства сестры в Хабаровске Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Ссора между родственниками едва не обернулась трагедией, если бы не вмешательство полиции. Мужчина угрожал сестре убийством, за что был осужден почти на 2,5 года.

Ситуация произошла в августе 2022 года. Хабаровчанка пришла к брату, который жил в квартире матери, чтобы проверить состояние имущества. Войдя внутрь, она опешила: вся крупная бытовая техника пропала. Женщина тут же вызвала полицию.

Пока правоохранители ехали на адрес, родственники начали ссориться. Мужчина в порыве ярости схватил нож и начал угрожать сестре, что зарежет ее. Он кричал и матерился на женщину вплоть до приезда наряда. Агрессора задержали и доставили в участок. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Результаты расследования были переданы в суд.

По результатам слушаний мужчину приговорили к колонии строгого режима. С учетом ранее не отбытого срока его лишили свободы на два года и четыре месяца.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.