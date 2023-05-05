Больше 70 новых остановок появится в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане началась работа по замене старых автобусных остановок. В этом году в городе появятся 73 новых павильона, пять перенесут в более удобное для пассажиров место.

- Объем работ предстоит большой, подрядчик заранее изготовил комплексы и, как только позволили погодные условия, приступил к их установке. Сейчас работа идет в микрорайоне Сопка. Здесь уже установили восемь остановок. Далее перейдут в город. Работы идут по графику, проблем в реализации контракта нет, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Работами занимается ООО «Масис». Их ход накануне проинспектировал мэр, встретился с подрядчиком и обсудил монтаж остановок.

Павильоны устанавливают по «Единой субсидии», автором которой стал полпред Юрий Трутнев. За несколько лет благодаря проекту удалось решить немало проблем ЕАО.

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