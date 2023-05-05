Программа культурных мероприятий в Хабаровском крае на 6-9 мая: куда сходить, что посмотреть

Мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Хабаровском крае 6-9 мая Фото: Правительство Хабаровского края

Для жителей региона подготовили обширную культурную программу, приуроченную Дню Победы. Мероприятия пройдут с 6 по 9 мая в Хабаровске:

- 6 мая в 19:00 в Хабаровском краевом театре кукол покажут спектакль «Станция Тевли»;

- 6 мая ансамбль «Дальний Восток» представит программу «Эти дни мы будем вспоминать» в краевой филармонии;

- 6 мая с 11:00 до 13:00 в зоосаде «Приамурский» пройдет конкурс детских рисунков на асфальте «Мой прадед – победитель!»;

-6 и 7 мая в 16:00 в Дальневосточном художественном музее пройдут занятия для детей и подростков «Рассказы старого солдата»;

- 7 мая в краевой филармонии Дальневосточный академический симфонический оркестр сыграет песни Муслима Магомаева;

- 7 мая в зоосаде имени Сысоева состоится экскурсия «80 славных лет!»;

- 7 мая в Хабаровском краевом музее имени Гродекова в 15:00 откроется музыкальный салон «Одна на всех. Пять песен о войне и их история, которые невозможно забыть»;

- 8 мая в парке имени Муравьева-Амурского пройдет программа «Мы помним, мы гордимся» с акциями, фотовыставками и концертами;

- 8 и 9 мая в Градековском музее пройдут экскурсии «Военные реликвии», «Дальневосточники в годы Великой Отечественной войны», «Их именами названы улицы»;

- 9 мая в Дальневосточном художественном музее Хабаровска состоится экскурсия «Тайны былых сражений»;

- 9 мая в парке имени Муравьева-Амурского состоится концерт «Голоса Победы»;

- 9 мая у артиллерийских пушек около Гродековского музея пройдет патриотическая акция «Пока музыка звучит, пушки молчат»;

- 9 мая Краевой театр драмы покажет театрализованный концерт «Майский лес»;

- 9 мая перед зданием Дальневосточной государственной научной библиотеки пройдет «Книжный Парад Победы».

Праздничные мероприятия пройдут и в других городах Хабаровского края. 9 мая в Комсомольске с 13:00 до 22:00 на площади Драмтеатра состоится концерт. Выступления для жителей Ванино покажут на площади Мира. В Советско-Гаванском районе центральная библиотека имени Горького ждет гостей на мероприятие «День Победы».

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