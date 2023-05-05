Портретами ветеранов заменяют уличную рекламу в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Накануне Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, предложил предпринимателям украсить город баннерами с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Бизнесмены поддержали идею и уже приступили к работе.

- Владельцы рекламных конструкций предоставили билборды. До 10 мая они закрывают всю коммерческую рекламу. Мы сотрудничаем с производителями и владельцами конструкций. Горсвет предоставляет свои автовышки. В городе порядка тысячи рекламных конструкций, но все охватить мы физически не сможем. Будем стараться задействовать как можно больше площадей, - сказал Алексей Кирьянов, учредитель ассоциации производителей и операторов «ОПОРА».

Хабаровчане присылают семейные фотографии героев в комитеты по управлению районами, а оттуда изображения перенаправляют представителям рекламного сообщества. Дизайнеры создают коллажи по шесть фото на баннере, обрабатывают их и направляют в печать. Сейчас готово около 100 баннеров. Также фотографии будут транслироваться на видеоэкранах города.

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