Эвтаназия или приют?

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В краевом парламенте рассмотрен проект нового федерального закона об ответственном обращении с животными, который предусматривает, что все вопросы по беспризорным собакам возлагаются на регионы. Сам механизм этой работы предложено осуществлять по скорректированному закону каждого субъекта РФ. Наш постоянный автор, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы Кирилл Цмакалов специально для КП комментирует суть изменений.

— Сейчас в Хабаровском крае работает новелла, по которой псов можно отлавливать, стерилизовать и вновь отправлять на улицу. Это должно привести к сокращению числа бездомных стай, но ведь стерилизация не гарантирует, что агрессия у животного исчезнет.

Посмотрел статистику, каждый год в крае регистрируется около 400-т нападений бродячих собак на людей.

В Вяземском до сих пор с содроганием вспоминают, как три года назад свора атаковала 10-летнюю девочку и, буквально, в клочья, разорвала ей голень.

Так что же тогда делать?

Отлавливать, стерилизовать и отпускать на улицу? Цена вопроса — почти 45 миллионов рублей в год из краевого бюджета.

Отлавливать и содержать собак в приютах? Кто тогда должен за это платить? Государство, край? Или вводить налог на хозяев домашних животных и за их счет покрывать эти расходы?

Отстреливать или проводить эвтаназию? Но ведь это дегуманизация общества, так можно прийти к тому, чтобы избавляться подобным образом от немощных пожилых людей в домах престарелых.

Тема эта очень непростая и все решения надо принимать только с учетом мнения нашего населения.

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