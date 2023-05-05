О поддержке предпринимателей рассказала директор Центра «Мой бизнес» в Хабаровском крае Фото: ЦУР Хабаровского края

Екатерина Чабан, директор Центра «Мой бизнес» Хабаровского края, ответила на вопросы предпринимателей в прямом эфире. Трансляция состоялась 5 мая в социальных сетях.

Она рассказала о поддержке малого и среднего предпринимательства. Этот вопрос интересует жителей региона. Только с начала года по теме поступило 90 обращений.

Например, жительница Хабаровска поинтересовалась, может ли получить статус социального предпринимателя, если у нее уже есть свой бизнес.

- Документы на включение в реестр социальных предпринимателей мы принимаем на Запарина, 51. Есть четыре категории, по которым можно получить этот статус. Чтобы понять, для какой из них предприниматель подходит, он может позвонить нам по телефону 8-800-555-39-09 и поговорить со специалистом по конкретному случаю. Потому что на каждую категорию отдельный пакет документов, - рассказала Екатерина Чабан.

Она добавила, что можно получить консультацию в центре. Желательно сразу обратиться сюда: специалисты сразу могут сказать, подходит бизнесмен или нет. Далее готовый пакет документов передают в минэкономразвития, а после их рассматривает комиссия и принимает решение.

Социальные предприниматели могут получать дополнительные меры поддержки. Они проходят образовательные программы в этой сфере деятельности. А еще третий год они могут получить до полумиллиона рублей гранта на развитие своего дела. В этом году для них еще снизили налоговые ставки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.