С осадков и ветра начнутся выходные в Хабаровском крае 6 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Хабаровского края 6 мая сохранится неустойчивая погода. Небольшие дожди пройдут в южных и центральных районах. На остальной территории региона будет преобладать пасмурная погода с порывами ветра до 14 метров в секунду.

В Хабаровске осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +2, а днем потеплеет до 13-15 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

На юге региона столбик термометра покажет от ноля до +5, а днем поднимется от +12 до +17. В центральной части региона температура ночью местами упадет до -3, а днем составит 5-17 градусов выше ноля. Северным районам ночью прогнозируют от -3 до +2, а днем от +4 до +14 градусов.

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