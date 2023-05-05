С осадков и ветра начнутся выходные в Хабаровском крае 6 мая
Фото: Олег УКЛАДОВ
На территории Хабаровского края 6 мая сохранится неустойчивая погода. Небольшие дожди пройдут в южных и центральных районах. На остальной территории региона будет преобладать пасмурная погода с порывами ветра до 14 метров в секунду.
В Хабаровске осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +2, а днем потеплеет до 13-15 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
На юге региона столбик термометра покажет от ноля до +5, а днем поднимется от +12 до +17. В центральной части региона температура ночью местами упадет до -3, а днем составит 5-17 градусов выше ноля. Северным районам ночью прогнозируют от -3 до +2, а днем от +4 до +14 градусов.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru