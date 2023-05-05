ТЭЦ в Хабаровском крае завершают отопительный сезон

Фото: АО «ДГК»

Одними из первых в регионе завершат выработку тепла теплоэлектроцентрали АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) в Комсомольске-на-Амуре и Амурске.

В Комсомольске отопительный сезон завершится в ночь с 6 на 7 мая, в Амурске — 6 мая. В Хабаровском муниципальном районе также ОЗП подойдет к концу 6 мая. Соответствующие постановления подписали главы муниципальных образований.

10 мая завершится отопительный сезон в Хабаровске. В Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре дата окончания отопительного сезона не определена. Ожидается, что в этих городах он завершится в конце мая или начале июня.

В Хабаровске после завершения отопительного сезона пройдут гидравлические испытания. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды в Хабаровске и Хабаровском районе можно по ссылке: https://www.dvgk.ru/post/4482

В Комсомольске-на-Амуре эксплуатационные испытания теплотрасс на плотность и механическую прочность пройдут с 10 по 30 мая, а в Амурске — с 15 по 17 мая. График отключений будет опубликован в ближайшее время на портале АО «ДГК» и в СМИ.

Все станции АО «ДГК» в Хабаровском крае входят в активную фазу ремонтной кампании. На станциях запланированы работы на котельном и турбинном оборудовании. Запланированы реконструкции бака воды, градирни, дымовой трубы. Выполнят капитальный ремонт нескольких энергоблоков.