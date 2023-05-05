Режим ЧС ввели в лесах ЕАО Фото: правительство ЕАО

Леса продолжают гореть в Еврейской автономной области. Из-за сложной обстановки власти приняли решение ввести в них режим ЧС. Он начал действовать с 4 мая и продлится до тех пор, пока ситуация не наладится.

- Начальник департамента по охране животного мира Алексей Горбунов совместно начальником департамента Управления лесами правительства ЕАО Алексеем Малинниковым проводят рейдовые мероприятия, связанные с лесными пожарами на территории нашей области, - сказали в правительстве ЕАО.

При этом в регионе продолжают действовать ограничения в лесах. Находиться там людям и транспорту до сих пор нельзя, не говоря о разведении костров и поджигании травы.

Напомним, ранее в Хабаровском крае поймали больше 80 нарушителей пожароопасного периода. Среди них были, в том числе, и дети-поджигатели. Против каждого составили административный протокол.

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