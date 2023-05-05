Экосистему разработал студент из Хабаровского края Фото: минздрав Хабаровского края

В образовательной программе Банка России победил Святослав Постников, студент Комсомольского-на-Амуре государственного университета. Он создал проект экосистемы, который очень понравился жюри.

На конференции Junior PayTech Forum собрались студенты со всей страны. Они показывали проекты по внедрению новых финансовых сервисов. Святослав обошел 248 человек и занял второе место.

- Святослав разработал сервис в сфере государственных и медицинских информационных систем «Мир Здоровья», используя при этом электронные сертификаты. Сервис нужен, чтобы создать единую цифровую экосистему, которая объединит получение медицинских услуг и покупку лекарств, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Святослав изучает экономику на одноименном факультете. В ноябре ему предстоит показать работающий прототип своего изобретения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2023.

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