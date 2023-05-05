Финансирование на препараты для перенесших инфаркт и инсульт увеличилось в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

Финансирование на лекарства для людей, перенесших инфаркт или инсульт, выросло в Хабаровском крае. Если в 2020 году было выделено 95 миллионов рублей, то в этом уже 107 миллионов. Перечень препаратов, которые можно получить по программе, вырос с 22 до 31 наименования.

- Продолжать лечение амбулаторно после выписки важно, чтобы избежать осложнений, ухудшения состояния, рецидивов, продлить жизнь. В крае за прошлый год 6 638 пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, бесплатно получили лекарственные препараты, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Проект реализуется уже третий год. Люди получают дорогие препараты в течение двух лет. Сразу после выписки пациент обращается к врачу, проходит осмотр и получает льготный рецепт. Его выдают на срок от одного месяца до полугода, а потом осмотр нужно повторить.

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