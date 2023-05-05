Трамвай «Бессмертного полка» проедет по Хабаровску Фото: администрация Хабаровска

По краевой столице поедет трамвай, оформленный в стиле «Бессмертного полка». Общественный транспорт можно будет увидеть 6 мая. Он прибудет на остановку «Железнодорожный вокзал» в 12:22.

- Транспортники Хабаровска присоединились к новому формату акции «Бессмертный полк». При поддержке спонсоров и МУП «ГЭТ» один из городских трамваев оформили в тематике «Бессмертного полка», - рассказали в администрации Хабаровска.

Основой дизайна машины стали портреты героев войны, а в оформлении использовали стилистику остановок Победы, которые недавно появились в Хабаровске, и другие символы праздника.

Напомним, в Хабаровске меняют рекламные баннеры. Вместо них размещают портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Такие конструкции уже появляются на улицах краевой столицы. Идея принадлежит мэру города Сергею Кравчуку.

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