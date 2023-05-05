Из-за сильного пожара в заповеднике «Бастак» ЕАО заволокло дымом Фото: МЧС ЕАО
Дымом заволокло населенные пункты Еврейской автономной области. Это произошло из-за крупного пожара, случившегося в заповеднике «Бастак».
По информации МЧС, огонь уже охватил площадь в 2,5 тысячи гектаров. Северо-западный ветер уносит дым в населенные пункты региона.
- 130 человек тушат горящие площади заповедника Бастак в ЕАО. Авиация МЧС России проводит сбросы воды с вертолетов Ми-8. Пожар движется на северо-восток по направлению к Хабаровскому краю, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Специалисты дают рекомендации, как защитить свой организм от вредных веществ: не открывать окна, а если очень надо, то занавесить их влажной тканью. Иметь при себе запас лекарств, особенно тем, у кого есть проблемы с сердцем и легкими, сократить активность на свежем воздухе и, по возможности, сократить рабочий день.
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