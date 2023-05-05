Пропавшего три года назад мужчину ищут в Магаданской области Фото: МВД Магаданской области

На Колыме полиция объявила в розыск 69-летнего мужчину. О нем ничего не известно уже три года. Житель пропал в 2020 и с тех пор на связь больше не выходил.

Исчезнувший Пименов Виктор Юрьевич родился 7 июля 1961 года. Обстоятельства его пропажи неизвестны, как нет и особых примет и одежды, в которой он был на момент исчезновения. Есть лишь фотография мужчины, предоставленная родственниками.

Всех, кто что-либо знает о Викторе Юрьевиче, просят сообщить по телефонам: 102 или 8 (4132) 62-46-25; 8 (4132) 69-68-64; 8 (924) 690-21-74.

Напомним, в Хабаровском крае при загадочных обстоятельствах пропал 26-летний рыбак. Григорий Маслеев вместе с другом отправился ловить рыбу на реке Амур 29 апреля. Рано утром лодка мужчин перевернулась. Товарищ смог выплыть наружу, а Григорий - нет. С тех пор ни его, ни лодки больше не видели. Это случилось недалеко от острова Ченки в Комсомольском районе. Сотрудники МЧС продолжают вести поиски и прочесывать территории, но до сих пор в деле нет зацепок о местоположении пропавшего.

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