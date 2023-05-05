Интерес к просмотру индийских фильмов и сериалов у хабаровчан вырос на 24 процента в 2023 году

Эксперты-аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали, как изменились предпочтения в киносмотрении у жителей Хабаровска и Хабаровского края за год - с апреля 2022 по апрель 2023 года - и рассказали о самых популярных видах зарубежного контента, который жители региона чаще всего смотрят в онлайн-кинотеатрах.

В сравнении с прошлым годом интерес к индийским фильмам и сериалам вырос на 24 процента. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и постоянным обновлением библиотеки онлайн-кинотеатра KION.

В пятерку самых популярных индийских фильмов и сериалов по просмотрам в Хабаровске и в Хабаровском крае вошла драма «Однажды в кино» (12+) о мальчике из трущоб, который готов на все, чтобы кино было с ним каждый день, остросюжетный триллер с элементами детектива о трудных подростках «Непризнание» (18+), драма, основанная на реальной истории жизни актрисы Санни Леоне «Каранджит Каур» (18+), приключенческое фэнтези «Брахмастра, Часть 1: Шива» (12+), вдохновленное традиционным индийским эпосом, и дерзкая история о трех женщинах, уставших мириться с жестокостью собственных мужей, «Черные вдовы» (18+).

Самые популярные турецкие сериалы и фильмы в регионе: теленовелла о жизни и морских сражениях могущественного османского корсара Хайреддина Барбароссы и его братьев «Барбароссы: Меч Средиземноморья» (16+), криминальный сериал «Кольцо» (16+), главную роль в котором сыграла известная актриса Ханде Эрчел (16+), остросюжетная драма «Черная Любовь» (16+), удостоенная премии «Эмми» в категории «Теленовелла», совместный российско-турецкий многосерийный телевизионный художественный фильм «Султан моего сердца» (18+) и телесериал в жанре романтической комедии «Постучись в мою дверь» (16+).

Среди корейских фильмов и сериалов жители региона выделяют следующие: романтическая дорама с Кон Ю и Ким Го-ын «Демон» (18+), хитовая дорама с экскурсом в историю Южной Кореи «Отель «Дель Луна» (18+), красочная драма о любви и королевских интригах «Императрица Ки» (18+), экшен-комедия с Чха Тхэ-хен «Полицейская академия» (18+), история о любви и ненависти сквозь века «История девятихвостого лиса» (18+).

Аналитики также выделяют возрастающий интерес к контенту из Китая, среди самых просматриваемых: фантастический сериал «Начало» (18+) о ребятах, оказавшихся во временной петле и пытающихся разорвать порочный круг, китайский фантастический мультфильм о силе духа и выживании «Боевой континент» (12+), мелодрама «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку» (18+), рассказывающая трогательную историю любви двух геймеров, сериал «Всего лишь тридцать» (16+), повествующий о судьбах трех совершенно разных женщин, которым суждено пересечься, экшен-драма «Далекие странники» (18+) о поисках легендарного сокровища.

Латиноамериканские фильмы и сериалы также популярны среди жителей Хабаровска и Хабаровского края. Чаще всего в регионе смотрели: колумбийскую теленовеллу, основанную на реальной истории наркобарона, «Пабло Эскобар, хозяин зла» (16+), бразильскую фантастическую драму режиссера и сценариста Бруно Бини «В петле времени» (16+), чуткую аргентинскую драмеди о кризисе тридцатилетия «Сверхновая» (18+), медицинскую драму о талантливых сотрудниках научно-клинического центра в Мексике «Медики: Линия жизни» (16+), аргентинский фильм 2020 года режиссера Аэриэля Винограда, основанный на реальных событиях, «Афера века» (16+).

- Жители Хабаровского края сформировали новый тренд по телепросмотрам. Сейчас все чаще при выборе фильмов и сериалов жители выбирают индийские, турецкие, корейские, латиноамериканские и китайские кинокартины. При этом оригинальные фильмы и сериалы KION остаются лидерами по востребованности, уже сейчас на грядущих длинных выходных можно посмотреть все серии хитового драмеди с Любовью Аксеновой «Почка-2» и новые серии «Сергий против нечисти», а в мае зрители увидят новинки, среди которых драматический триллер с Анной Ардовой «Спасти единственного сына» и комедия «Отчаянная невеста», - рассказала Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.