«Сад памяти» высадят под Хабаровском 20 мая Фото: правительство Хабаровского края

Недалеко от Хабаровска пройдет масштабная акция «Сад памяти». Деревья рядом с краевой столицей будут высаживать 20 мая. Мероприятие состоится в районе села Некрасовка. Там планируют разместить порядка трех тысяч растений. Жителей Хабаровска приглашают принять участие в этом событии.

- Акция уже идет в южных районах региона, остальные территории присоединяются к ней по мере потепления. Всего в регионе планируется высадить более 10 пород деревьев и кустарников на общей площади в девять тысяч гектаров. В рамках акции должно пройти 25 таких посадок, - рассказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки края.

Каждое дерево - это символ: напоминание о людях, павших во время Великой Отечественной войны. В этом году акция приобрела особое значение.

Принять участие и посадить свое дерево может каждый. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта. Там можно выбрать наиболее удобную площадку, увидеть объем работ и уточнить контакты ответственного человека. Саженцы и инвентарь предоставят бесплатно. До места мероприятия желающих довезут автобусы, о точках сбора сообщат позже. По всем вопросам можно обратиться по номеру +7 (4212) 40-27-16.

В прошлом году жители Хабаровского края посадили около девяти тысяч деревьев. В проекте приняли участие больше 1 500 человек.

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