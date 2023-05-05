«Родные ждут тебя домой»: в Хабаровском крае пропала 15-летняя девушка Фото: Лига Спас

Поисковый отряд «Лига Спас» объявил в розыск 15-летнюю Ангелину Дырину. Последний раз ее видели 28 апреля на улице Индустриальной в Переяславке. Ориентировку поисковики подписали словами: «Ангелина, родные переживают и ждут тебя домой!».

Рост Ангелины - 162 сантиметра, у нее зеленые глаза и темные длинные волосы. В момент пропажи на ней было серое пальто, черные брюки и белые кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о том, где может находиться девушка, просят позвонить по телефону: 8 914 167-37-77.

Еще одно исчезновение человека произошло в Магаданской области. Полиция ищет Виктора Пименова. 61-летний мужчина пропал три года назад. С 2020 года он не выходил на связь с родными и близкими. Где и при каких обстоятельствах исчез магаданец, неизвестно. Полиция просит о помощи местных жителей.

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