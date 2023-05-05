Спасатели МЧС тушат левый берег Хабаровска с вертолета МИ-8 Фото: МЧС Хабаровского края

На островах Дачный и Кабельный на левом берегу Хабаровска вспыхнули пожары. Сообщения о происшествии стали поступать спасателям утром 5 мая. По информации МЧС, там загорелась сухая трава. Из-за ее большого количества и сильного ветра огонь быстро распространяется.

- На территориях островов жилых домов нет, только деревянные дачные постройки, многие из которых заброшены и заросли высокой густой травой. По предварительным данным повреждены несколько полуразрушенных, неэксплуатируемых строений, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К тушению привлекли спасателей ПСО, они дежурят на временных постах. Дополнительно на место происшествия направили еще людей, вертолет МИ-8 с водосливным устройством и самолет БЕ-200 ЧС. Работа по ликвидации пожара пока продолжается.

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