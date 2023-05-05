Центр обработки данных появится в Хабаровском крае

В правительстве Хабаровского края прошло торжественное награждение работников отраслей связи в преддверии Дня радио. В ходе приема губернатор Михаил Дегтярев рассказал гостям о проделанной работе и грядущих планах.

За последние два года интернет появился в 54 малых и отдаленных поселках региона. До 2024 года доступ к нему проведут в селах с населением больше 500 человек, а до 2030-го – с населением больше 100 человек.

Также в Хабаровском крае откроется Центр обработки данных, который станет первым на Дальнем Востоке.

- Принципиальная договоренность с руководством Ростелекома достигнута: Центр обработки данных появится на Востоке страны, в Хабаровском крае. Под объект уже зарезервировано 15 мегаватт мощности, – рассказал Михаил Дегтярев.

Глава региона поблагодарил всех, кто работает в этой сфере. Среди них был и Егор Семенов, шеф-редактор радио «КП» - Хабаровск».

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