Прокуратура проверяет цирк в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Индустриального района Хабаровска заинтересовалась местным цирком. Жители города стали жаловаться на его состояние: на крыше и стенах второго этажа они заметили плесень и грибок.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за ремонт и содержание помещений цирка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Если появятся основания, надзорный орган примет меры.

Здание цирка на 1300 мест в Хабаровске построили в 2001 году.

Ранее прокуратура Хабаровского края начала проверку после падения из заброшенного здания 12-летнего ребенка. Мальчик гулял в Комосмольске-на-Амуре и забрел в разрушенное строение. Играя, он поскользнулся и выпал со второго этажа. У ребенка – серьезные травмы, его доставили в больницу. Следователи завели уголовное дело.

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