Мемориальную доску в честь Леонида Шаршукова открыли в Магаданской области Фото: администрация Магадана

В школе №20 поселка Сокол прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь майора вооруженных сил РФ Леонида Шаршукова. На митинге собрались учителя, друзья и родственники мужчины, а также Сергей Носов, губернатор Магаданской области, и Юрий Гришан, мэр областной столицы.

Леонид Шаршуков окончил эту школу в 2006 году. Будучи мальчишкой, мечтал стать военным, и своей цели добился. Окончил ДВОКУ в Благовещенске, по распределению попал в город Кяхта в Бурятии. Там его назначили командиром мотострелковой роты. Принимал участие в миротворческой миссии в Сирии. Погиб 9 мая прошлого года от тяжелого ранения, полученного на спецоперации.

Сейчас в Соколе живет семья солдата. Они вспоминают, что всегда чувствовали себя за Леонидом, как за каменной стеной. Профессию он выбрал себе сам - родные не препятствовали.

- Никто не думал, что может произойти такая беда, но она случилась. Она показала, сколько добрых людей нас окружает. Многие нас поддержали - взрослые, дети и даже незнакомые люди. Большое всем спасибо. Эта доска – память не только о нашем сыне. Сегодня мальчишки защищают нас там, чтобы мы могли жить. Цените свою жизнь. Говорите друг другу хорошие слова, любите сейчас, потом может быть просто поздно, - сказала Наталья Васильевна, мама героя.

Учителя вспомнили Леонида, как скромного и веселого парня, которого всегда ценили за доброту и честность. Он всегда был готов выслушать и прийти на помощь. Посмертно Леонида Шаршукова наградили Орденом Мужества.

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