«Аврора» открыла продажу билетов в Оху, Шахтерск и Ноглики из Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хабаровска смогут улететь в Оху, Шахтерск и Ноглики. Продажу билетов по этим направлениям открыла авиакомпания «Аврора».

Из Хабаровска в Оху самолет будет летать дважды в неделю, по средам и субботам. Со 2 июня – четырежды: добавятся рейсы в понедельник и пятницу. Стоимость билета – от 5 840 рублей.

В Шахтерск рейсы запланированы со 2 июня по 30 сентября. Самолеты будут ждать пассажиров в аэропорту по понедельникам и пятницам. Приобрести билет можно минимум за 3 700 рублей.

С 6 июня по 30 сентября улететь можно в Ноглики. Сюда судна будут отправляться со взлетной полосы три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Билет стоит от 4 500 рублей.

Все рейсы прямые, без пересадок. Время в пути составляет 1-2 часа.

А 7 мая из Хабаровска в Охотск отправятся дополнительные рейсы. Всего их будет два.

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