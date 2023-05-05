«Парту Героя» открыли в школе №32 Хабаровска Фото: управление образования Хабаровска

В хабаровской школе №32 прошло торжественное открытие «Парты Героя». Ученический стол посвятили ефрейтору Аймиру Миягашеву, который служил в подшефной школе военной части.

- За достигнутые успехи в боевой подготовке, личную отвагу и мужество награжден грамотами, благодарностями, медалью «Участник маневров войск (сил) Восток-2018», медалью Суворова, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Аймир Евгеньевич участвовал в СВО. В ходе сражения накрыл своим телом гранату и погиб. Посмертно, указом Владимира Путина, получил звание Героя России.

Напомним, в Магадане гимназии №13 присвоили имя Героя России Ивана Кабанова. Он учился в этой школе, и погиб во время спецоперации на Украине. Также в его честь открыли «Парту Героя», за которую сел его брат.

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