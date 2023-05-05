«Аврора» открыла продажу билетов на рейсы из Якутска в Хабаровск Фото: Аврора
Старт продаж билетов на лето объявила авиакомпания «Аврора». Жители Хабаровска могут забронировать рейсы до Якутска и обратно.
Тариф в одну сторону составляет 9 500 рублей. Количество мест ограничено. Рейс выполняется один раз в неделю
Рейсы будут реализованы совместно с партнером – авиакомпанией «Якутия». Перевозить пассажиров планируется на воздушном судне RRJ-95.
Это социально значимые рейсы, они выполняются по поручению Владимира Путина. Их цель – повысить транспортную доступность городов Дальнего Востока.
Узнать подробное расписание и купить билеты можно на сайте «Авроры» или в агентствах. Сотрудники компании готовы ответить на все вопросы по телефону 8-800-250-49-88. Звонок бесплатный.
Ранее авиакомпания открыла продажи авиабилетов из Хабаровска в Шахтерск, Оху и Ноглики. Они будут выполняться несколько раз в неделю.
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