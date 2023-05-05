Рейс «Речной Вокзал - Новокаменка» закрыли с 6 мая в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В реке Тунгуска Хабаровского края упал уровень воды. Из-за этого было принято решение временно закрыть выполнение рейса «Речной Вокзал - Новокаменка». Теплоход не будет ходить с 6 мая.

Сообщение прекращено до тех пор, пока не возобновится нормальный уровень воды. Пока гидрологи не дают точных прогнозов, когда это случится.

О возобновлении курсирования речного трамвайчика в министерстве транспорта сообщат дополнительно.

К слову, навигацию в Хабаровском крае в этом году открыли раньше запланированного срока. Она началась 29 апреля. В этот день первые паромы с пассажирами отправились на левый берег Амура. Для хабаровчан также приготовили приятный сюрприз: внутреннее убранство теплоходов обновили, а стоимость поездки осталась на уровне прошлого года.

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