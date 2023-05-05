Электронные свидетельства о рождении выдают в ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Еврейской автономной области организовали работу по выдаче электронных свидетельств о рождении. За четыре месяца 2023 года их получила 251 семья. Онлайн-документы облегчают и работу специалистов, и жизнь молодым мамам, ведь дополнительно собирать документы и бегать с ними не нужно.

- Благодаря электронным медицинским свидетельствам составлено 130 записей актов о рождении через Суперсервис «Рождение ребенка» на Едином портале госууслуг без посещения органа ЗАГС. Это составляет 31 процент от общего количества зарегистрированных записей о рождении, - рассказал Валерий Жуков, зампред правительства ЕАО.

С января зарегистрировали 417 новорожденных. В ЕАО на свет появились 236 мальчиков и 181 девочка.

Напомним, в Хабаровском крае ищут 15-летнюю девушку. Ангелина пропала еще 28 апреля в поселке Переяславка. До сих пор о ней нет никаких вестей.

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