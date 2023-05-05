Первую партию груза для Магаданской ТЭЦ доставил теплоход «Омолон» Фото: минтранс Магаданской области

Теплоход «Омолон» перевез первую партию твердого топлива для Магаданской ТЭЦ. На его борту находилось 27 тысяч тонн груза. Для следующего отопительного сезона предстоит перевезти примерно 203 тысячи тонн.

- В этом году уголь для ТЭЦ колымской столицы поставляет ЗАО «Ветикаль», которое выиграло тендер по результатам открытого электронного конкурса. Топливо по-прежнему доставляют с Талдинского разреза Кемеровской области, - рассказали в минтрансе Магаданской области.

Сейчас здесь отгружено почти 56 тысяч тонн угля для ТЭЦ. Его доставляют на поезде до порта перевалки «Ванино», а потом морем в Магадан.

Разгрузка теплохода в порту уже началась, она займет несколько дней. А потом теплоход отправится за новой партией. Планируется, что в этом сезоне он выполнит 10 рейсов, как и обычно. Навигация по графику продлится до конца осени.

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