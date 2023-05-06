Патрулирование лесов усилят в Хабаровском крае 6-9 мая

Пожарная обстановка в крае сейчас сложная. Фото: министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона

В первомайские праздники в Хабаровском крае было зафиксировано увеличение лесных пожаров. Специалисты опасаются, что предстоящие четырехдневные выходные вновь спровоцируют рост возгораний. В связи с этим леса Хабаровском крае с 6 по 9 мая будут патрулировать чаще.

В регионе установилась жаркая и сухая погода, которая может спровоцировать масштабный лесной пожар даже от маленькой искры. К тому же в крае действует запрет на пребывание людей в лесах и въезд в них на машинах.

- Инспекторы каждый день проходят десятки километров, чтобы предотвратить нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Также сотрудники лесничеств установили аншлаги с информацией об ограничениях, а на въездах в леса - шлагбаумы, - рассказала Виктория Ромашова, начальник отдела лесного контроля и лесной охраны.

С начала пожароопасного сезона инспекторами проведено 3411 патрульных мероприятий. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока нарушений лесного законодательства не зафиксировано.

Также людям рассказывают об опасности возгораний, рисках крупных пожаров, правилах их профилактики и способах борьбы со стихией.

– Пожарная обстановка сейчас сложная. Во всем крае потеплело и просохло, много сухой травы. Люди массово едут на природу и дачи, начинают вопреки правилам разводить костры, сжигать мусор. В итоге получаем пожары. В патрули обычно входят сотрудники МЧС и полиция. Они помогут обеспечить безопасность в лесах, - сообщил Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Пожароопасный сезон открыт во всем крае. В Хабаровске и Комсомольске действовует особый противопожарный режим в лесах, предполагающий ограничения на проведение огневых работ и любое другое использование огня в лесной полосе. То есть запрещено разводить костры, сжигать растительность и мусор, в отдельных местах – даже заезжать в лес на машинах без необходимости. Для нарушителей установлены штрафы – до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч рублей для юридических.

Специалисты призывают не усугублять пожарную обстановку. При обнаружении возгораний необходимо сообщать на единый номер: 8-800-100-94-00 (круглосуточно, бесплатно).

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