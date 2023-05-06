Женщина-инвалид с детства полгода не получала положенную пенсию в ЕАО

Женщина - инвалид с детства, пенсию получала с 1991 года
Фото: Прокуратура ЕАО
Жительница села Горное с ограниченными возможностями здоровья с 1 октября 2022 года не получала пенсию по инвалидности. Социальные службы сослались на федеральный закон и перестали переводить ей выплаты. За женщину вступилась прокуратура ЕАО.
Женщина - инвалид с детства, пенсию получала с 1991 года. В назначенный срок она не пришла на переосвидетельствование, из-за чего ей перестали выплачивать деньги. Основание - закон «О страховых пенсиях».
В дело вмешалась прокуратура, которая установила: в ПФР были все нужные сведения, подтверждающие инвалидность женщины. А переосвидетельствование она пропустила по уважительной причине. При таких обстоятельствах приостановка выплаты пенсии нарушала права женщины.
- По результатам проверки женщине оформлена инвалидность 3 группы бессрочно и возобновлена выплата пенсии по инвалидности. Перечисления произведены с 1 октября 2022 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
Нарушения закона устранены.
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