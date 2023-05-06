В Хабаровском крае завершили строительство свиноводческого комплекса «Скифагро-ДВ»

Площадь комплекса - более 48 тысяч «квадратов», он рассчитан на поголовье до 70 тысяч свиней в год Фото: Правительство Хабаровского края

Свиноводческий комплекс «Скифагро-ДВ» получил разрешение на ввод в эксплуатацию в Хабаровском крае. Его мощность позволит увеличить объем производства мяса в регионе в 1,7 раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Объект стоимостью свыше двух миллиардов рублей строили с 2016 года в рамках ТОР «Хабаровск». Стоимость комплекса удалось снизить за счет преференций и создания свободной таможенной зоны. Также предприятию была выдана земля без торгов.

Площадь комплекса - более 48 тысяч «квадратов», он рассчитан на поголовье до 70 тысяч свиней в год. На объекте создано около 200 рабочих мест. В этом году планируется завести маточное поголовье свиней и запустить производство. Мощность комплекса - 5,9 тысячи тонн мяса в год.

- Обеспеченность региона мясом по итогам 2022 года - 6,3 процента. Это 9,7 тысячи тонн. С 2018 года в регионе отсутствовали крупные свиноводческие комплексы – основными производителями были малые формы хозяйствования, - добавили в правительстве.

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