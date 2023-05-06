«Мы скоро вернемся»: бойцы в зоне СВО получили снаряжение, купленное на пожертвование жителей ЕАО

Бойцы поблагодарили всех, кто помогал в закупке снаряжения Фото: Скриншот с видео

Участники спецоперации получили снаряжение, которое было куплено на деньги жителей ЕАО. Пожертвования собирало региональное отделение ОНФ. Бойцы поблагодарили всех, кто помогал в закупке снаряжения и пообещали скоро вернуться домой.

Сбор средств проводился фондом «Все для Победы!». На пожертвования были закуплены тактические пояса и подсумки. Снаряжение было передано бойцам бригады «Шторм» из ЕАО. Об этом сообщается в Telegram-канале ОНФ по ЕАО.

- Большое спасибо всем неравнодушным землякам. Победа будет за нами, мы скоро вернемся, - говорят солдаты на видео.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.