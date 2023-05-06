На два резидента больше стало в промышленно-строительном кластере Хабаровского края

Промышленно-строительный кластер призван устранить дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке Фото: Правительство Хабаровского края

ООО «ДСК-Инжиниринг» и ООО ПО «Промсталь» пополнили промышленно-строительный кластер в Хабаровском крае. Новые резиденты расширят номенклатуру выпускаемой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«ДСК-Инжиниринг» будет выпускать сборные железобетонные конструкции для зданий и сооружений разного назначения (жилищного, общественного и промышленного). Также компания производит инертные и вяжущие материалы, утеплители и химическую продукцию для бетонных смесей.

- В регионе будет расширен ассортимент такой продукции. Застройщики смогут покупать материалы на внутреннем рынке, а не везти их из других регионов, – сказал Алексей Дубов, и.о. министра строительства края.

ПО «Промсталь» займется изготовлением металлических изделий различной сложности по индивидуальным заказам. У компании есть опыт по производству световых опор, перекрытий, колонн, скользящих опор, ограждений, закладных деталей. Их предполагается использовать при благоустройстве и строительстве объектов различного назначения.

Владимир Путин в сентябре 2021 года поручил создать промышленно-строительный кластер в Хабаровском крае. Его назначение - устранить дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке за счет выпуска собственной продукции. Кластер был создан в июне 2022 года, сейчас в него входят 16 предприятий.

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