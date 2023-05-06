Прокуратура контролирует тушение природного пожара в заповеднике «Бастак» в ЕАО

Тушением пожара занимается группировка из 130 человек Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО продолжают тушить природный пожар в заповеднике «Бастак». Лес загорелся 1 мая на площади 16 гектаров. Дым от пожара ветром несло в Биробиджан, где несколько дней наблюдалось задымление.

Огонь прошел около 2,5 тысячи гектаров, общая площадь возгорания составляет 2740 гектаров. Из них 2,5 тысячи - нелесная зона (кочка, марь). Основной пожар полыхает на границе ЕАО и Хабаровского края. Пламя распространяется на северо-восток.

Сейчас пожар взят в кольцо, его тушением занимается группировка из 130 человек, применяется авиация. Перехода огня на населенные пункты не допущено. Заповедник горит на значительном удалении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС России.

Прокуратура ЕАО, как сообщает пресс-службеа, организовала надзорные мероприятия. В частности, ведомство контролирует действия по локализации пожара. В лесах Еврейской автономии введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что в ЕАО запретили посещать леса и въезжать в них на машинах. Также нельзя разводить открытый огонь, даже на дачных участках.

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