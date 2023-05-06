«Казачий сполох» пройдет в селе Калинка в Хабаровском крае 14 мая

«Казачий сполох» - всеобщий праздник и состязание, призванное укрепить здоровье и дух Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Калинка пройдет краевой этап «Казачьего сполоха». Участники - команды детей и подростков в возрасте 8-17 лет. Организаторы приглашают всех желающих провести выходной в духе казачества.

«Казачий сполох» - всеобщий праздник и состязание, призванное укрепить здоровье и дух подрастающего поколения. Мероприятие поможет углубиться в традиции казачества и приобщиться к культуре, наполненной любовью к Руси Святой и Вере православной.

Гостям праздника покажут предметы казачьего быта, обмундирование и вооружение. Также будут организованы выставка оружия Армии России, демонстрация техники и спецоборудования МЧС РФ. Казаки проведут мастер-классы по фланкировке, бесплатно покатают на лошадях.

- На празднике выступят лучшие творческие казачьи коллективы региона. Гостей ждут угощения, полевая кухня. Для детей будет бесплатное питание, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Праздник пройдет по адресу: село Калинка, улица Зеленая, участок 25. Добраться до место можно на автобусом №106. Телефон для информации: 8 914 03 42 56 (заместитель атамана Окружного казачьего общества Тимофей Викторович Кузьмин).

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