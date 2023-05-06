Трамвай с символикой «Бессмертного полка» поехал по Хабаровску с 6 мая

Портреты героических родственников хабаровчан появляются не только на общественном транспорте Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск продолжают оформлять ко Дню Победы. Так как шествие «Бессмертного полка» отменено, принято решение рассказать о героических предках горожан в ином формате. Так по городу с 6 мая курсирует трамвай, оформленный портретами участников Великой Отечественной войны.

- Мы гордимся, что наш трамвай украшен портретами наших Героев. Жители города должны видеть лица тех, кому обязаны жизнью. Мы видим, что пассажиры интересуются, рассматривают портреты, – поделилась Наталья Белогруд, водитель трамвая.

Портреты героических родственников хабаровчан появляются не только на общественном транспорте, но и на рекламных щитах, и в окнах. В ближайшее время в тематике «Бессмертного полка» и 9 мая оформят троллейбус и три автобуса маршрутов №№ 25, 10 и 1. Также в городе появляются остановки Победы.

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