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НовостиОбщество6 мая 2023 8:09

Трамвай с символикой «Бессмертного полка» поехал по Хабаровску с 6 мая

Общественный транспорт оформлен портретами участников Великой Отечественной войны
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Портреты героических родственников хабаровчан появляются не только на общественном транспорте

Портреты героических родственников хабаровчан появляются не только на общественном транспорте

Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск продолжают оформлять ко Дню Победы. Так как шествие «Бессмертного полка» отменено, принято решение рассказать о героических предках горожан в ином формате. Так по городу с 6 мая курсирует трамвай, оформленный портретами участников Великой Отечественной войны.

- Мы гордимся, что наш трамвай украшен портретами наших Героев. Жители города должны видеть лица тех, кому обязаны жизнью. Мы видим, что пассажиры интересуются, рассматривают портреты, – поделилась Наталья Белогруд, водитель трамвая.

Портреты героических родственников хабаровчан появляются не только на общественном транспорте, но и на рекламных щитах, и в окнах. В ближайшее время в тематике «Бессмертного полка» и 9 мая оформят троллейбус и три автобуса маршрутов №№ 25, 10 и 1. Также в городе появляются остановки Победы.

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