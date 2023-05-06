Погода в Хабаровске 7 мая будет без существенных осадков Фото: Борис КОКУРИН

Погода в Хабаровске 7 мая будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет около +3+5 градусов днем - в районе +15+17 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-11 метров в секунду.

На юге края также без существенных осадков. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут +16+21 градус. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В центральных районах тоже без существенных осадков. Ночью температура будет в пределах -2+5 градусов, днем - около +10+20 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-11 метров в секунду.

Без существенных осадков и на севере края. Температура ночью -5+3 градуса, днем - от +3 до +16 градусов. Ветер западный 5-12 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

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