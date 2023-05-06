Хабаровчане закупились мангалами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка провели совместное исследование расходов россиян в преддверии майских праздников. Больше всего в последние дни апреля вырос спрос на мангалы – в 2,3 раза, самая популярная услуга – помощь мангальщика.

Майские праздники традиционное время дач и шашлыков. По данным маркетплейса Ozon, в последние десять дней апреля 2023 года продажи мангалов выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом марта. Принадлежности для барбекю, решетки и шампуры показали рост на 60 процентов, а спрос на мясо для шашлыка увеличился на четверть.

Интересно, что в этом году из сопутствующих товаров, помимо угля и жидкости для розжига, пользователи Ozon активно покупают средства и аксессуары для чистки гриля, шампуров и решеток. Это говорит о более ответственном потреблении и желании покупателей продлить жизненный цикл товаров.

В целом, общее число заказов в категории «Отдых и пикник» на маркетплейсе выросло в 1,5 раза в конце апреля 2023 года.

Россияне проводят майские праздники не только с удовольствием, но и с пользой, высаживая различные культуры и занимаясь мелким ремонтом на своих участках. По данным МТС Банка в последние десять дней апреля продажи садовых принадлежностей выросли на 28 процентов, а строительных материалов – на 14 процентов.

Многие садоводы покупают на Ozon новые шланги и системы для полива, секаторы и сучкорезы, а также ручные опрыскиватели. Что касается самих растений, чаще всего россияне интересуются семенами овощей, клубнями и луковицами, а еще готовыми наборами для выращивания. Большим спросом в этом году пользуются и семена газонной травы.

Россияне, которые хотят отдохнуть без забот, ищут специалистов на маркетплейсе услуг YouDo.com, где спрос на услуги, связанные с майским отдыхом, в последние дни апреля 2023 года вырос на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Чаще всего пользователи ищут тех, кто приготовит шашлык, окажет помощь на пикнике. В топ самых популярных услуг перед майскими праздниками вошли: услуги мангальщика (+44 процента); помощник на пикнике (+38 процентов); водитель для привоза овощей и мяса в парк (+27 процентов); повар на выездной пикник или за город (+19 процентов).

Пользователи маркетплейса сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, в среднем по стране за услуги мангальщика готовы отдать 2 120 рублей, за помощника на пикнике 1 920 рублей, за услуги водителя 1 780 рублей, за услуги повара 1 670 рублей.

Методология исследования.

Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России за март-апрель 2023 года.