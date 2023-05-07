«Я навсегда останусь хабаровчанкой»: уроженка Хабаровска снялась в сериале «Звёздный суд» на ТНТ

Фото: Петр Буканов

Скоро на телеканале ТНТ начнется показ сериала «Звёздный суд» – комедийной истории, вдохновлённой громким процессом голливудских звёзд: Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Продюсеры проекта Сарик и Гевонд Андреасяны планируют сделать сериальный суд площадкой для разбирательств разных ярких героев, которые будут меняться от сезона к сезону. В актерский состав комедии вошла уроженка Хабаровска Татьяна Митиенко. Актриса исполнила роль главного бухгалтера Марии. Увидеть хабаровчанку в сериале можно будет уже с 15 мая в 21:00.

Татьяна Митиенко родилась 6 июня 1971 года в Хабаровске. Окончила Институт искусств и культуры города Хабаровск. Проживая на Дальнем Востоке, трудилась режиссером на телеканале «Губерния», была журналистом и ведущей на радиостанции «Восток России». За плечами у актрисы более полусотни разноплановых ролей.

В центре сюжета сериала «Звездный суд» окажутся популярный российский актер со скандальной репутацией Дмитрий Петровский (Максим Лагашкин) и его бывшая супруга – актриса средней руки Марина Хрумкина (Мария Горбань). История классическая: сначала семейная идиллия, а затем – куча взаимных претензий и иски о защите чести и достоинства. Бывшая жена отчаянно пытается представить бывшего мужа токсичным абьюзером в глазах общественности и суда. Чтобы противостоять мощному феминистическому напору и дать отпор всем претензиям в свой адрес, Дмитрию Петровскому придётся для начала победить главного оппонента – самого себя.

В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов по двадцать минут. В каждом из них звёздные герои будут собираться в суде и разбирать взаимные претензии с помощью адвокатов и свидетелей. Создатели «Звёздного суда» планируют от сезона к сезону менять главных героев – участников судебного процесса, оставляя константной лишь сам суд, адвокатов и судей.

Татьяна Митиенко: «Сериал «Звёздный суд» - прекрасная комедия, в которой, как в зеркале, находят отражения все человеческие типажи с их достоинствами и недостатками. Он даёт возможность посмотреть на себя со стороны, порадоваться, что ты не такой, как герой или с улыбкой признать обратное. На площадке была непринуждённая, весёлая, по-настоящему творческая атмосфера. Многое рождалось в процессе съёмок и это было прекрасно! Все много шутили, по-хорошему хулиганили, в кадре были живые, а значит, подлинные реакции. Режиссёр сериала Гарик Петросян отлично взаимодействует с актёрами. Он одновременно даёт им возможность себя проявить и при этом сохранить режиссёрский замысел. Хочу сказать ему большое спасибо за возможность принять участие в этом замечательном комедийном проекте! Моя героиня - бывший главный бухгалтер семьи Петровских, очень обижена на своего недавнего шефа. Помимо того, что он её уволил, так ещё и деньги из бюджета взял на неизвестные цели. Ведь для бухгалтера самое недопустимое, когда деньги уходят без следа.

Хабаровск – это моя родина, неотъемлемая часть меня, которая никуда не исчезнет со временем. Моя любимая База КАФ – где прошли радостное детство и юность. Школа №28 и учителя, которые своим примером, учили меня быть настоящим человеком. Я благодарна моему любимому городу за то, что всем лучшим во мне я обязана ему. Наверно поэтому, где бы я не жила, я навсегда останусь хабаровчанкой».