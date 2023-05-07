Два мастера ДПИ из Хабаровского края стали лауреатами художественной выставки Фото: Правительство Хабаровского края

Два мастера ДПИ из Хабаровского края заняли призовые места на международной выставке «Сокровища Севера: мастера и художники России». Мероприятие проходило в Москве и было посвящено искусству коренных малочисленных народов

От Хабаровского края на выставку ездили 33 мастера из Нанайского, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского районов, а также коллективы «Илга Дярини» и «Сиун». В номинации «Лучшая региональная экспозиция» лауреатами стали произведения Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов. Первые места заняли Валентина Бельды за лучший костюм, а также Олеся Ходжер в категории «Текстиль, войлок, вышивка».

- Представители коренных малочисленных народов региона участвуют в выставке ежегодно и регулярно привозят домой награды. Хочу поблагодарить мастеров и артистов, наши коллективы за их искусство, труд и творческий подход к участию в таком престижном мероприятии, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Также мастеров отметили в номинациях «Традиционная национальная кукла» и «Вышивка и изделия из бисера». Амелия Ходжер из Нанайского района заняла второе место в номинации «Детско-юношеское творчество». Также в этой категории отметили Германа Бельды и Викторию Киле.

Помимо выставки, прошел и фестиваль «Кочевье Севера». Коллективы из Хабаровского края заняли вторые места сразу в нескольких номинациях.

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