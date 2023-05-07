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НовостиЗвезды7 мая 2023 0:44

Два мастера ДПИ из Хабаровского края стали лауреатами художественной выставки

Мероприятие посвящено искусству малочисленных народов
Марина ГОНЧАРЕНКО
Два мастера ДПИ из Хабаровского края стали лауреатами художественной выставки

Два мастера ДПИ из Хабаровского края стали лауреатами художественной выставки

Фото: Правительство Хабаровского края

Два мастера ДПИ из Хабаровского края заняли призовые места на международной выставке «Сокровища Севера: мастера и художники России». Мероприятие проходило в Москве и было посвящено искусству коренных малочисленных народов

От Хабаровского края на выставку ездили 33 мастера из Нанайского, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского районов, а также коллективы «Илга Дярини» и «Сиун». В номинации «Лучшая региональная экспозиция» лауреатами стали произведения Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов. Первые места заняли Валентина Бельды за лучший костюм, а также Олеся Ходжер в категории «Текстиль, войлок, вышивка».

- Представители коренных малочисленных народов региона участвуют в выставке ежегодно и регулярно привозят домой награды. Хочу поблагодарить мастеров и артистов, наши коллективы за их искусство, труд и творческий подход к участию в таком престижном мероприятии, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Также мастеров отметили в номинациях «Традиционная национальная кукла» и «Вышивка и изделия из бисера». Амелия Ходжер из Нанайского района заняла второе место в номинации «Детско-юношеское творчество». Также в этой категории отметили Германа Бельды и Викторию Киле.

Помимо выставки, прошел и фестиваль «Кочевье Севера». Коллективы из Хабаровского края заняли вторые места сразу в нескольких номинациях.

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