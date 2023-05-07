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НовостиСпорт7 мая 2023 0:52

Боксер Алексей Гуков из Хабаровского края взял второе место Первенства Европы среди юниоров

Уроженец Охотска выступал в категории до 67 килограммов
Марина ГОНЧАРЕНКО
Боксер Алексей Гуков из Хабаровского края взял второе место Первенства Европы среди юниоров

Боксер Алексей Гуков из Хабаровского края взял второе место Первенства Европы среди юниоров

Фото: Правительство Хабаровского края

Алексей Гуков, спортсмен из Охотска завоевал серебро на Первенстве Европы среди юниоров 17-18 лет. Боксер провел пять поединков, проиграв лишь раз. Он выступал в категории до 67 килограммов.

Всего на соревнованиях в Ереване спортсмены из России 12 раз взяли первые места в различных категориях. Мероприятие прошло на арене «Мика». Алексей Гуков внес свой значительный вклад в успех команды. В финале он уступил Демуру Каджая, боксеру из Грузии, но четыре предыдущих боя уверенно выиграл.

- Финальный бой получился тактически сложным. Противник титулованный, финалист прошлогоднего первенства мира, очень техничный. Настраивались его пройти, но немного не хватило сил. В конце июня отправимся на тренировочные сборы в Кисловодск, сделаем упор на общефизическую подготовку, — рассказал Дамба Ханхабаев, тренер Алексея Гукова.

Сейчас спортсмен тренируется в детско-юношеском центре в селе Тополево. В августе он планирует поехать на два международных соревнования в Сербию и Белоруссию.

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