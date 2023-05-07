Боксер Алексей Гуков из Хабаровского края взял второе место Первенства Европы среди юниоров
Фото: Правительство Хабаровского края
Алексей Гуков, спортсмен из Охотска завоевал серебро на Первенстве Европы среди юниоров 17-18 лет. Боксер провел пять поединков, проиграв лишь раз. Он выступал в категории до 67 килограммов.
Всего на соревнованиях в Ереване спортсмены из России 12 раз взяли первые места в различных категориях. Мероприятие прошло на арене «Мика». Алексей Гуков внес свой значительный вклад в успех команды. В финале он уступил Демуру Каджая, боксеру из Грузии, но четыре предыдущих боя уверенно выиграл.
- Финальный бой получился тактически сложным. Противник титулованный, финалист прошлогоднего первенства мира, очень техничный. Настраивались его пройти, но немного не хватило сил. В конце июня отправимся на тренировочные сборы в Кисловодск, сделаем упор на общефизическую подготовку, — рассказал Дамба Ханхабаев, тренер Алексея Гукова.
Сейчас спортсмен тренируется в детско-юношеском центре в селе Тополево. В августе он планирует поехать на два международных соревнования в Сербию и Белоруссию.
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