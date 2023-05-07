«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Аланией», продлив безвыигрышную серию Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровский футбольный клуб «СКА-Хабаровск» вновь не смог забрать победу на матче. Это 11 раз в серии безвыигрышных игр команды. На этот раз спортсмены сыграли вничью с «Аланией» в домашнем матче тура Первой лиги. Финальный счет составил 0:0.

Команда из Владикавказа «Алания» наоборот продлила беспроигрышную серию. Это пятый раз подряд, когда клуб не проигрывает сопернику. В течение последней игры никому из футболистов не удалось распечатать ворота соперника.

В итоге «Алании» удалось прочно закрепиться на третьем месте в общей турнирной таблице. Общий счет составил 52 очка, дав клубу возможность выйти на игры в Российской премьер-лиге. «СКА-Хабаровск» занимает девятое место, набрал 38 очков.

Следующая игра хабаровчан состоится 13 мая. В 31 туре лиги они встретятся с «Велесом» в гостях у соперников в Краснодаре. «Алания» встретится с «Краснодаром-2» на домашнем поле в Грозном.

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