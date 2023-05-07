Аграрии Хабаровского края продолжают посевную кампанию Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают посевную кампанию. Аграрии Хабаровского, Вяземского и имени Лазо районов уже засеяли зерновыми более трех тысяч гектаров. В ближайшие дни к ним присоединятся территории Амурского и Бикинского районов.

Почти весь объем ячменя и пшеницы уже был высажен, на данный момент продолжается сев овса. С середины мая начнет вестись работа по высадке картофеля.

- -Погода немного сдерживает темпы посевной кампании в этом году. Губернатор поставил задачу обеспечить бесперебойный ход работ в регионе, и аграрии наращивают темпы, чтобы успеть в оптимальные сроки, – сказала Алена Селезнева, и.о. первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Еще до начала мая аграриям начали компенсировать часть затрат на посевную. Действуют субсидии на покупку семян, удобрений, техники и ГСМ. В 2023 году уже семь производителей компенсировали трату на покупку 33 единиц техники и оборудования, 15 – на проведение работ, покупку запчастей и удобрений, производство овощей.

В этом сезоне посевная площадь составит более 60 тысячи гектаров. Объем зерновых вырастет на 20 процентов в сравнении с предыдущим годом. Объем картофеля – на 25 процентов, в 1,8 раз увеличится площадь земель для посадки овощей.

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