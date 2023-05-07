Полиция Хабаровска задержала разыскиваемого автоугонщика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками полиции был задержан преступник, находившийся в федеральном розыске. 22-летний автоугонщик скрывался от справедливого наказания с апреля 2023 года. Все это время сотрудники правоохранительных органов искали подсудимого, сбежавшего от суда и наказания.

Задержанный мужчина обвиняется в хищении мопеда. Он совершил кражу в июле 2022 года в первом микрорайоне Хабаровска. Кроме того, на него заведено уголовное дело за серию угонов автомобилей.

- Хабаровчанин скрылся от органов следствия и суды. Из-за этого мужчину объявили в федеральный розыск, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Где и как обвиняемый проводил время, не уточняется. Тем не менее, полицейским удалось вычислить угонщика. Мужчину заочно приговорили к содержанию под стражей. После поимки его поместили в СИЗО в ожидании суда.

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