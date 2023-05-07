Михаил Дегтярев встретился со школьниками накануне празднования Дня Победы в Хабаровске Фото: Александр Янышев

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, встретился со школьниками на площади имени Ленина в Хабаровске. Встреча приурочена к празднованию Дня Победы. Глава региона обратился с речью к детям, среди которых были кадеты, юнармейцы, дети военнослужащих и отличники региона.

- Жертвами самой кровопролитной войны стали 25 миллионов человек. До сих пор участники поисковых отрядов, многие из вас здесь, занимаются восстановлением исторической памяти. Сегодня на специальной военной операции продолжается борьба с нацизмом, который вновь поднял голову на Украине. Наши бойцы защищают наше право быть русскими, говорить на русском языке, наши ценности, наше будущее, – сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор подчеркнул, что все цели, поставленные Президентом России, будут достигнуты. Михаил Дегтярев поздравил школьников с наступающим праздником 9 Мая и рассказал им о вкладе дальневосточников в общую победу.

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