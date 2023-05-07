Мэрия Биробиджана опубликовала программу празднования Дня Победы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Биробиджана опубликовала расписание Дня Победы 2023. К празднованию будут приурочены и другие торжества по всей ЕАО.

- День Победы в ЕАО обещает быть эмоционально насыщенным. Старт масштабной подготовки к празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн дал еще в апреле, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

В 11:00 на площади ГДК состоится выставка картин «Навечно в памяти народной», сразу после этого в 11:30 в Сквере победы пройдет возложение цветов к Вечному огню.

С 12:30 начнется легкоатлетическая эстафета по улицам города. В 13:30 начнутся парад военно-патриотических клубов на площади имени Ленина.

С 13:00 в районе главпочтамта заработает полевая кухня. С 14:30 на площади Ленина начнется акция «Бессмертный книжный полк». А в 15:00 там же пройдет финал спортивных единоборств и боевых искусств в поддержку военнослужащих.

В 16:00 всем желающим бесплатно покажут фильм «А зори здесь тихие». Киноленту можно будет посмотреть в кинотеатре «Родина».

С 16:00 на набережной Биры начнут работу интерактивные площадки. Также пройдут мастер-классы. В это время артисты Биробиджана областной филармонии пойдут по жилым районам поздравлять ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Помимо подарков, артисты споют для них песни.

Финал празднования состоится на площади Ленина. С 18:00 здесь будут транслировать фильм «Аллея Героев». В 19:00 пройдет концерт. А в 22:00 праздник завершится салютом.

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