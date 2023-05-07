Сотрудники МЧС из Хабаровского края ликвидировали пожар в Новокуровке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар у села Новокуровка Хабаровского края. Он вспыхнул днем 7 мая. Пожарные на вертолете вылетели на место в 14:22, а уже к 16:00 огонь был полностью потушен.

Всего на ликвидации пожара работали 12 человек от подразделений МЧС и краевой противопожарной службы. 10 человек присоединились к тушению на вертолете Ми-8.

- Огонь был по фронту 300 метров. С помощью ранцевых огнетушителей он потушен. Угрозы населенному пункту нет», - рассказал Егор Шорохов, руководитель дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К счастью, огонь не успел подступить к селу, где проживают 360 человек. Пламя удалось потушить до того, как пожар не приобрел огромный масштаб. Причины пожара на данный момент неизвестны, по предварительным данным это мог быть пал травы.

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