Водитель устроил массовое ДТП на Воронежской в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Водитель «Ниссан-Марч» устроил ДТП с участием трех автомобилей в Хабаровске. Это случилось в 7:50 на Воронежской. В результате пострадал виновник аварии.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем «Ниссан» выезжал с Волжской на Воронежскую. Совершая маневр, он не уступил проезд машинам, едущим по главной дороге. В результате аварии не удалось избежать.

«Марч» въехал в «Тойоту-Приус». После столкновения машину отбросило в «Лэнд Крузер». Все три машины разбросало по дороге. Водители пострадавших автомобилей не пострадали в ДТП.

- Водитель «Ниссан-Марч» получил травмы. Его доставили в больницу, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В ведомстве напомнили водителям о правилах проезда на перекрестке. По ПДД водитель на второстепенной дороге обязан уступить дорогу всем транспортным средствам, едущим по главной, независимо от их дальнейшего движения. Это значит, что пропускать надо даже те машины, что совершают маневры: поворот или разворот.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.